Порт Южный планирует создание экспортного перегрузочного комплекса за 1,3 млрд грн

Государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" планирует построить новый экспортный перегрузочный комплекс за 1,3 млрд грн. Об этом заявил директор порта "Южный" Александр Олейник в интервью для ЦТС.



Для нового терминала предусмотрена закупка судопогрузочной машины с нормой обработки 7 тыс. т грузов в час, нового вагоноопрокидывателя с нормой не менее 30 вагонов в час и новых конвейерных линий.



За счет реализации этого проекта порт сможет грузить более 100 тыс. т в сутки и, как результат, обрабатывать более 20 млн т экспортного груза в год.



"Проект сейчас на стадии обсуждения, следующим шагом будет разработка технико-экономического обоснования. Рассчитываем, что от начала проектирования до введения комплекса в эксплуатацию пройдет 3-4 года", – резюмировал А.Олейник.



ГП "МТП "Южный" оперирует причалами №5-9 и №38 морского порта "Пивденный". В 2020 году предприятие нарастило экспортную перевалку железной руды на 53% по сравнению с 2019 годом – до 13,7 млн т.



