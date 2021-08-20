Минэкономики утвердило перечень сельхозтехники, 25% стоимости которой компенсирует государство

На компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства планируется направить 1 млрд грн.

Минэкономики утвердило перечень сельхозтехники, 25% стоимости которой компенсирует государство
Фото: sannews.com.ua

Министерство экономики утвердило новый перечень сельхозтехники, 25% стоимости которой государство компенсирует в пределах бюджетной программы "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей".

Как информирует пресс-служба министерства, в обновленный перечень включены 203 предприятия, номенклатура их продукции увеличилась более чем 2000 единиц сельскохозяйственной техники - до 16 802 наименований.

В частности, обновленный перечень включает тракторы, самоходные и прицепные опрыскиватели, комбайн, специальные автомобили сельскохозяйственного назначения (зерновозы), посевные комплексы, агрегаты и аппликаторы для внесения жидких минеральных удобрений, жатки для уборки подсолнечника, кукурузы и других зерновых культур, рапса столы, зерноочистительные сепараторы, технологическое оборудование для комбикормовых заводов и элеваторных комплексов, оборудование для систем капельного орошения, зерносушилки, весовое оборудование для взвешивания сельхозпродукции, полуприцепы, почвообрабатывающая техника, оборудование для содержания КРС и свиней и др.

С перечнем отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования можно ознакомиться по ссылке.

На 2021 год по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства" планируется направить 1 млрд грн.

В Минэкономики добавили, что по результатам проведенной работы, 1833 сельхозтоваропроизводители приобрели в декабре 2020 года и в период с января по март 2021 года 2846 единиц сельхозтехники и оборудования отечественного производства на общую сумму 909,2 млн грн и получили частичную компенсацию на сумму 189,4 млн грн.

Также, по оперативной информации Минагрополитики, согласно поданных уполномоченными банками реестров за период с апреля по июль 2021 года планируется осуществить компенсационные выплаты аграриям еще почти на 358 млн грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Китай поставил под угрозу мировую торговлю - СМИКитай поставил под угрозу мировую торговлю - СМИ
monobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкирmonobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкир
В Украине создадут биокластер, в котором будут делать вакцины и тесты на инфекционные болезни, - ШмыгальВ Украине создадут биокластер, в котором будут делать вакцины и тесты на инфекционные болезни, - Шмыгаль
Металлурги Украины исчерпали на 70,7% квоту на поставку плоского проката в ЕСМеталлурги Украины исчерпали на 70,7% квоту на поставку плоского проката в ЕС
На Днестровской ГАЭС запустили гидроагрегат №4На Днестровской ГАЭС запустили гидроагрегат №4
Блок рекламы


Похожие новости
В Минэкономики говорят, что количество безработных сократилось за год на третьВ Минэкономики говорят, что количество безработных сократилось за год на треть
Минэкономики пообещало "значительное" удешевление растительного масла до конца месяцаМинэкономики пообещало "значительное" удешевление растительного масла до конца месяца
Налоговая амнистия. НБУ расширил перечень операций по счетам физлицНалоговая амнистия. НБУ расширил перечень операций по счетам физлиц
Кубраков: впервые за 20 лет государство заказало 100 новых пассажирских вагоновКубраков: впервые за 20 лет государство заказало 100 новых пассажирских вагонов
Минэкономики понизило граничные цены на топливоМинэкономики понизило граничные цены на топливо
Государство в августе выплатит по 2 000 грн на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьиГосударство в августе выплатит по 2 000 грн на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи
Работа за границей. Минэкономики лишило лицензии компанию, которая помогала в трудоустройствеРабота за границей. Минэкономики лишило лицензии компанию, которая помогала в трудоустройстве
Минэкономики заявило о росте промпроизводства за полгода на 2,1%Минэкономики заявило о росте промпроизводства за полгода на 2,1%
Минэкономики ожидает рост ВВП во втором квартале на 6%Минэкономики ожидает рост ВВП во втором квартале на 6%
Химики просят правительство ввести ограничения на азотно-фосфорные удобрения из Беларуси, в Минэкономики подано заявлениеХимики просят правительство ввести ограничения на азотно-фосфорные удобрения из Беларуси, в Минэкономики подано заявление
Последние новости
Подгружаем последние новости