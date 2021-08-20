Минэкономики утвердило перечень сельхозтехники, 25% стоимости которой компенсирует государство

Министерство экономики утвердило новый перечень сельхозтехники, 25% стоимости которой государство компенсирует в пределах бюджетной программы "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей".

Как информирует пресс-служба министерства, в обновленный перечень включены 203 предприятия, номенклатура их продукции увеличилась более чем 2000 единиц сельскохозяйственной техники - до 16 802 наименований.

В частности, обновленный перечень включает тракторы, самоходные и прицепные опрыскиватели, комбайн, специальные автомобили сельскохозяйственного назначения (зерновозы), посевные комплексы, агрегаты и аппликаторы для внесения жидких минеральных удобрений, жатки для уборки подсолнечника, кукурузы и других зерновых культур, рапса столы, зерноочистительные сепараторы, технологическое оборудование для комбикормовых заводов и элеваторных комплексов, оборудование для систем капельного орошения, зерносушилки, весовое оборудование для взвешивания сельхозпродукции, полуприцепы, почвообрабатывающая техника, оборудование для содержания КРС и свиней и др.

С перечнем отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования можно ознакомиться по ссылке.

На 2021 год по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства" планируется направить 1 млрд грн.

В Минэкономики добавили, что по результатам проведенной работы, 1833 сельхозтоваропроизводители приобрели в декабре 2020 года и в период с января по март 2021 года 2846 единиц сельхозтехники и оборудования отечественного производства на общую сумму 909,2 млн грн и получили частичную компенсацию на сумму 189,4 млн грн.

Также, по оперативной информации Минагрополитики, согласно поданных уполномоченными банками реестров за период с апреля по июль 2021 года планируется осуществить компенсационные выплаты аграриям еще почти на 358 млн грн.