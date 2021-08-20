Криптовалюта Cardano взлетела на 16%. Капитализация составляет почти $80 миллиардов

За последние сутки криптовалюта Cardano (ADA) подорожала на 16,066% и обновила исторический максимум. Капитализация достигла $79,9 млрд.

На момент написания новости, согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» монета торгуется выше $2,46.

Что такое Cardano

Сardano — многоуровневая блокчейн-платформа на базе Proof-Of-Stake, написанная на языке программирования и предназначенная для создания децентрализованных приложений на основе смарт-контрактов.

Платформа названа в честь Джероламо Кардано (1501 — 1576), выдающегося итальянского математика, физика, биолога, химика, астролога, философа, писателя и любителя азартных игр.

Нативный криптовалютный токен Cardano — ADA — назван в честь Августы Ады Кинг, графини Лавлейс (1815 — 1852).

Официальный запуск платформы Cardano состоялся 29 сентября 2017 года. Торговля токенами началась 1 октября 2017 года.

Как изменились цены

С начала года до настоящего времени цена ADA выросла более чем на 1000%. В то же время интерес к новостям Cardano на платформе Google Trends недавно достиг пика во всем мире.

Кроме того, с 1 января по 28 апреля 2021 года количество активных адресов ADA выросло на 417,81%, а количество транзакций выросло на 382,84% за тот же период.

Активный рост ADA связывают с падением биткоина на фоне проблем, связанных с углеродным следом.

Генеральный директор Tesla Илон Маск отметил, что компания ищет энергоэффективную криптовалюту, и в качестве альтернативы сразу же стали известны такие активы, как ADA.

Маск отметил, что он ищет криптовалюту, которая использует менее 1% энергии, потребляемой биткоинами при майнинге.

Отметим, что основатель Cardano Чарльз Хоскинсон подсчитал, что сеть потребляет меньше энергии, чем 0,01% сети биткоина.