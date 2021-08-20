Во II квартале ЕС увеличил импорт стали на 44%

По данным European Steel Association, по итогам второго квартала 2021 года общий объём стального импорта в ЕС из третьих страх вырос на 44% (в первом квартале рост составил 2% год к году после снижения на 5% по итогам четвёртого квартала 2020 года), сообщает SteelOrbis.



В частности, импорт плоского проката увеличился в апреле-июне на 46%, сортового - на 34% в годовом сопоставлении (в первом квартале - на 1% и 4% соответственно).



Наибольшее увеличение поставок во втором квартале было зафиксировано в отношении продукции металлургических предприятий Турции, РФ , Южной Кореи, Индии и Украины. На долю этих 5 стран пришлось 78% от общего объёма импорта готового проката ЕС за данный период. Доли РоSSии и Турции составили 18,9%, Индии - 17,9%, Украины - 7,9% и Южной Кореи - 9,5%.



Поставки металлопроката из РФ , в частности, выросли на 38%, из Турции - на 7%, из Украины - на 106%, из Кореи - на 4% в годовом исчислении, говорят в Eurofer.