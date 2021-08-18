В Киеве разоблачили схему хищения средств, выделенных на ремонт школ и детсадов

По предварительным данным, из бюджета города вывели почти 30 млн гривен.

В Киеве разоблачили схему хищения средств, выделенных на ремонт школ и детсадов
КП "Житлоінвестбуд-УКБ"
Фото: ssu.gov.ua

В Киеве разоблачили противоправную деятельность руководства коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ".

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что должностные лица наладили схему присвоения средств, предназначенных для восстановления столичных детских садов и школ. По предварительным данным, из бюджета города вывели почти 30 млн гривен.

"Организаторы «схемы» действовали через подконтрольные предприятия, которые они привлекли к выполнению капитальных строительных и ремонтных работ как подрядные организации. «Партнеры» выполняли работы частично и не в полном объеме, к тому же по существенно завышенным расценкам. Случалось, что некоторые работы не выполнялись вообще, хотя отмечали, что они «выполнены»", - рассказали в СБУ.

По данным следствия, в течение 2019 года коммунальщики провели конкурсные торги на общую сумму более 120 млн гривен, 30 млн грн из которых вывели в «тень», распределив их между участниками сделки.

Правоохранители провели 11 обысков в офисных помещениях, по адресам фактических мест проживания должностных лиц КП и сотрудников подконтрольных коммерческих структур. В частности, обыск проведен в кабинете одного из заместителей главы КГГА, курирующего указанное коммунальное предприятие.

Во время обысков изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также печати.

Фото: ssu.gov.ua

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса назначено строительно-технические и экономические экспертизы для установления ущерба, причиненного городскому бюджету.

Отмечается, что ежегодные расходы бюджета для содержания КП "Житлоинвестбуд-УКБ" составляют более 1,2 млрд гривен.

Напомним, в июле ДФС разоблачила схему хищения на 12 млн грн во время ремонта киевских больниц. Налоговая милиция провела обыски в КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ".

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