Энергоатом по итогам года планирует получить 1,5 млрд грн прибыли

Энергоатом по итогам года планирует получить 1,5 млрд грн прибыли

Проект финансового плана госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" на 2021 год предусматривает получение чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ и услуг) в размере 56 млрд грн.

В то же время чистая прибыль планируется в размере 1,52 млрд грн, передает Finbalance.

Выплаты в пользу государства должны составить 18,63 млрд грн, а капитальные инвестиции – 11,55 млрд грн.

Согласно отчетности "Энергоатома", его чистый доход от реализации продукции за первое полугодие составил 24 млрд грн, а задекларированная прибыль за январь-июнь составила 1,12 млрд грн 2,65 млрд грн убытков за аналогичный период 2020 года.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2020 году получил чистый убыток 4,85 млрд грн против чистой прибыли 3,77 млрд грн за 2019 год. Чистый доход снизился на 6,5% – до 45,65 млрд грн, валовая прибыль – на 40,9%, до 6,84 млрд грн.



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