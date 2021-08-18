Энергоатом по итогам года планирует получить 1,5 млрд грн прибыли

Проект финансового плана госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" на 2021 год предусматривает получение чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ и услуг) в размере 56 млрд грн.



В то же время чистая прибыль планируется в размере 1,52 млрд грн, передает Finbalance.



Выплаты в пользу государства должны составить 18,63 млрд грн, а капитальные инвестиции – 11,55 млрд грн.



Согласно отчетности "Энергоатома", его чистый доход от реализации продукции за первое полугодие составил 24 млрд грн, а задекларированная прибыль за январь-июнь составила 1,12 млрд грн 2,65 млрд грн убытков за аналогичный период 2020 года.



Как сообщалось, "Энергоатом" в 2020 году получил чистый убыток 4,85 млрд грн против чистой прибыли 3,77 млрд грн за 2019 год. Чистый доход снизился на 6,5% – до 45,65 млрд грн, валовая прибыль – на 40,9%, до 6,84 млрд грн.