Президент Аргентины допустил эмиссию CBDC и легализацию биткоина

Президент Аргентины Альберто Фернандес предположил, что биткоин поможет стране справиться с инфляцией, и допустил возможность эмиссии CBDC. Во время интервью Filo News политик заявил, что у него нет причин противодействовать внедрению цифровых активов, пишет Forklog.

Президент Аргентины допустил эмиссию CBDC и легализацию биткоина
Фото: delo.ua

Планы президента

«Я не хочу заходить слишком далеко, но нет причин говорить „нет“. Говорят, преимущество криптовалют в том, что инфляционный эффект в значительной степени сводится к нулю», — сказал президент, отвечая на вопрос о возможном выпуске национальной цифровой валюты и легализации биткоина.

Инфляция в Аргентине

Инфляция — одна из самых острых проблем для Аргентины. Экономика, которую Фернандес в 2019 году унаследовал от предыдущего президента Маурисио Макри, находилась в плачевном состоянии. По данным правительства, с декабря 2019 года аргентинский песо подешевел на 77%.

Фернандес отметил, что биткоин и другие криптовалюты все чаще воспринимают как отличный инструмент хеджирования инфляции, однако сам он с осторожностью относится к такому подходу.

«Это глобальная дискуссия, и я должен признать, что с осторожностью подхожу к этой теме. В моем случае осторожность обусловлена тем, что они [криптовалюты] мне пока еще не очень знакомы и понятны. У многих людей есть подобные опасения, именно поэтому мы не видим систематического внедрения. Но это то, о чем стоит подумать», — отметил он.

Позиция управляющего Центрального банка Аргентины Мигеля Пеше отличается от видения президента.

На недавней конференции IAEF он заявил, что биткоин не является финансовым активом и не имеет ценности. Чиновник также отметил, что криптовалюты «могут быть очень вредными» для экономической стабильности.

Напомним

В мае Федеральное управление государственных доходов Аргентины обязало криптовалютные биржи ежемесячно передавать данные о транзакциях пользователей.

В 2020 году Аргентина в ночь на 23 мая оказалась в состоянии технического дефолта. Государство просрочило выплаты около $500 млн в виде процентов по трем выпускам государственных облигаций.

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