Президент Сальвадора заявив, що біткоїн сприяє зростанню туристичної сфери в країні

Всесвітня туристична організація включила до свого списку Сальвадор та кілька інших країн. За словами президента Сальвадора Наїба Букеле, саме біткоїн допомагає значному зростанню сфери туризму. Про це пише Сryptomisto.

Фото: bits.media

Наїб Букеле наголосив, що лише небагатьом країнам вдалося повернути показники туризму на допандемійний рівень. Прийняття біткоїну як законного платіжного засобу, а також створення «пляжу біткоїна» залучили в Сальвадор туристів з усього світу. Президент також відзначив і зростання внутрішнього туризму завдяки зниженню злочинності.

Раніше міністр туризму Сальвадора Морена Вальдес говорила, що завдяки біткоїну туризм у країні зріс на 30%. Відомо, що раніше щоденні витрати туриста в країні становили від $113 до $150, тепер вони перевищують $200.

Наїб Букеле представив статистику мобільності від пошукового гіганта Google . Сальвадор на карті відзначений як країна з туристичною активністю «вищою за очікувану». За словами Букеле, хоча впровадження біткоїну у фінансову систему країни пройшло не без труднощів, нові технології продовжать існувати та розвиватися.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що президент Сальвадора Наїб Букеле закликав криптоспільство не панікувати через падіння ринку.

Президент Сальвадора є відомим шанувальником криптовалюти: Сальвадор став першою країною, яка зробила біткоїн законним платіжним засобом 7 вересня минулого року.

Уряд Сальвадора вперше викупив провал біткоїну у вересні минулого року. Тоді під час зниження курсу криптовалюти до $45 тис., влада придбала 150 монет. 26 листопада біткоїн впав на 8% через появу нового штаму covid-19.

У той же день президент Букеле заявив, що купив ще 100 біткоїнів за понад $5 млн.

21 грудня 2021 року Сальвадор купив 21 біткоїн. Число 21, ймовірно, було обрано посилання на обмежену емісію першої криптовалюти.

22 січня уряд Сальвадора придбав ще 410 BTC після 8% падіння криптовалюти.