Президент підписав закони про ввезення безпілотників і тепловізорів без ПДВ та мита

Президент України підписав проєкт закону №?8360 та пов'язаний із ним №?8361 щодо звільнення від ПДВ та мита на ввезення безпілотників, тепловізорів, приладів нічного бачення та рацій. Про це свідчить інформація у картці законопроєктів на сайті Верховної Ради.

Фото: president.gov.ua

Закони набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Про що йде мова

Документи встановлюють, що тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, але не більш як до 1 січня 2024 року, звільняються від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України БпЛА, оптичних та коліматорних прицілів, прицілів нічного бачення, тепловізійних біноклів, монокулярів та приладів нічного бачення.

Водночас зазначені пільги не застосовуватимуться до товарів, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом та/або державою-агресором, та ввозяться з території держави-окупанта чи з окупованої території України.