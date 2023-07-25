ЄС забороняє експорт безпілотників та їх частин до Ірану

Новий список санкцій доповнює раніше затверджені пакети.

ЄС забороняє експорт безпілотних літальних апаратів, тобто дронів, та деталей, що використовуються для їх виготовлення, із країн ЄС до Ірану. Заборона також поширюється на супутні послуги та фінансування. Про це йдеться у офіційному журналі ЄС, інформує ZN.ua.

ЄС забороняє експорт безпілотників та їх частин до Ірану
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Згідно з прес-релізом, Іран надавав допомогу Росії в агресивній війні проти України. Російські атаки на українське цивільне населення та цивільну інфраструктуру проводилися, наприклад, з використанням безпілотних літальних апаратів, переданих Росії Іраном.

Нова система санкцій доповнює попередні санкції проти Росії та Ірану. Вони також спрямовані на запобігання ухиленням від санкцій, введених ЄС щодо Росії.

"Це новий пакет доповнює три раніше прийняті пакети санкцій, пов'язаних з безпілотниками та спрямованих проти фізичних та юридичних осіб, останній з яких був прийнятий у лютому 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Рада ЄС внесла шістьох громадян Ірану до двох уже існуючих списків санкцій за військову підтримку Іраном агресивної війни Росії проти України (за безпілотниками) та сирійського режиму (за системами протиповітряної оборони). В «українському списку» п'ятеро іранських військових та цивільних осіб із авіаційної індустрії. Їхні активи підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На них також поширюються обмеження на поїздки, що не дозволяє їм в'їжджати на територію ЄС або слідувати транзитом через неї.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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