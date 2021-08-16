К концу 2022 индекс S&P 500 вырастет еще на 12%. Надо покупать акции всех компаний, но «понемногу» — эксперт

Эд Ярдени, президент консультационного агентства Yardeni Research, считает, что экономика США — на пороге «нирваны», пишет CNBC.

Фото: cnbc.com

Несмотря на риски, созданные инфляцией и пандемией, инвестор сохраняет оптимизм, ведь он верит, что пандемия значительно ускоряет внедрение современных технологий, которые значительно повышают производительность.

«Покупайте всего понемногу. Доходы все равно будут расти до рекордных отметок», — комментирует он, признавая однако, что нынешние цены могут отпугнуть инвесторов.

«Все уже разобрано, ничего дешевого не осталось. Трудно говорить людям, что им следует заходить на биржу именно сейчас. Но облигации точно не выглядят привлекательными при такой доходности».

Позитивные сигналы

Ярдени, в прошлом инвестиционный стратег Prudential и Deutsche Bank, а также сотрудник Нью-Йоркского Федерального резерва, замечает обнадеживающие сигналы, свидетельствующие о дальнейшем росте акций.

«Рост рабочей силы значительно замедлился, и это заставляет компании полагаться на технологии. Это приводит к росту производительности», — утверждает он, прогнозируя, что этот рост составит 4% в следующие несколько лет.

Риски

Однако он также обращает внимание на риски.

«Дельта-вариант до сих пор фигурирует в новостях, и это, конечно, беспокоит», — комментирует Ярдени.

Вторая проблема — рост цен.

«Инфляция до сих пор не показала свою временность. Нет доказательств, что ее пик — уже позади. Поэтому в этом отношении много вопросов», — добавляет он.

Рынок будет продолжать расти

Несмотря на существующие проблемы, Ярдени прогнозирует, что индекс S&P 500 вырастет на 12% с текущих значений, если США избежит жесткого локдауна.

«Я даю S&P 500?5000 к концу следующего года. Может даже раньше — каждый раз, когда я делаю оптимистичные прогнозы, они сбываются гораздо быстрее, чем я ожидаю», — говорит Ярдени.

В пятницу S&P 500 закрылся на рекордной отметке 4468. Индекс поднялся на 19% по сравнению с началом года и на 100% по сравнению с самой низкой отметкой за время пандемии.