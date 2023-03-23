Україні знадобиться $411 млрд на реконструкцію та відновлення – Світовий банк

14 мільярдів буде потрібно вже цього року.

Україні знадобиться $411 млрд на реконструкцію та відновлення – Світовий банк
© africanliberty.org

Потреби України у реконструкції та відновленні зросли до 411 мільярдів доларів, заявив у середу Світовий банк.

Оцінка, зроблена спільно з урядом України, Світовим банком, Європейською комісією та Організацією Об'єднаних Націй, також передбачає, що Києву знадобиться «14 мільярдів доларів для найважливіших та пріоритетних інвестицій у реконструкцію та відновлення у 2023 році», передає AFP.

Згідно з оцінкою, для задоволення цих потреб необхідне фінансування у розмірі 11 мільярдів доларів понад те, що уряд України вже передбачив у своєму бюджеті на 2023 рік.

"Енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування - наші п'ять пріоритетів на цей рік", - заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він додав, що частину робіт із реконструкції вже проведено.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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