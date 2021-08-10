В Украине в третий раз продали с аукциона крупнейшее месторождение меди

В Украине в третий раз продали с аукциона крупнейшее месторождение меди

Участок медных руд "рудоносного поля Залесы-Шменьки", площадью 2336,7 га, расположенного на Волыни, продали в ходе онлайн аукциона за 122 222 222 гривны. В ходе торгов цена продажи лота выросла в 2 871 раз по сравнению со стартовой. На предыдущих торгах за месторождение предложили 81 миллион гривен, которые так и не были внесены победителем на расчетный счет Государственной службы геологии и недр Украины, организатора аукциона.

Объект предоставляется в пользование с целью геологического изучения и опытно-промышленной разработки недр сроком на 5 лет. Участие в гонке за право получить в пользование участок недр приняло семь компаний, среди которых и иностранные. Победу одержало ООО "Глобал Аналитика", предложив наивысшую цену за лот.

"Мы являемся свидетелями уже третьего аукциона по продаже этого участка недр. Количество участников каждых последующих торгов постоянно растет, среди них появились первые иностранные компании. Повышаются и ценовые предложения, - комментирует председатель Держгеонадр Роман Опимах. - Надеемся, что на этот раз победитель не откажется от внесения в установленный срок подлежащей уплате разницы между ценой реализации лота и гарантийным взносом, как это произошло ранее. В противном случае целесообразным будет внесение изменений в порядок проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами".

МинПром по материалам Металлургпром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Южной Корее закроют 11 криптовалютных биржВ Южной Корее закроют 11 криптовалютных бирж
Нацбанк изменил правила обслуживания клиентов в банкахНацбанк изменил правила обслуживания клиентов в банках
Kakao Bank вышел на IPO. Его оценка составила около $2,8 миллиардаKakao Bank вышел на IPO. Его оценка составила около $2,8 миллиарда
SoftBank купил долю в одной из крупнейших фармкомпаний мира на $5 миллиардаSoftBank купил долю в одной из крупнейших фармкомпаний мира на $5 миллиарда
Минфин снизил прогноз выплат по госдолгу на 1,2 миллиарда гривенМинфин снизил прогноз выплат по госдолгу на 1,2 миллиарда гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Годовая инфляция в Украине впервые за три года превысила 10%Годовая инфляция в Украине впервые за три года превысила 10%
Для наращивания добычи газа Украине нужны 20 млрд долл.Для наращивания добычи газа Украине нужны 20 млрд долл.
Крупнейшее медное месторождение Украины опять попытаются продать с аукционаКрупнейшее медное месторождение Украины опять попытаются продать с аукциона
В сентябре Украине нужно выплатить 105 млрд грн по госдолгуВ сентябре Украине нужно выплатить 105 млрд грн по госдолгу
На ОВГЗ-аукционах 3 августа Минфин привлек 1,9 миллиардаНа ОВГЗ-аукционах 3 августа Минфин привлек 1,9 миллиарда
Выпуск меди в Чили увеличился на 2,3%Выпуск меди в Чили увеличился на 2,3%
В Украине в прошлом году прекратили работу 343 издательства и 48 магазиновВ Украине в прошлом году прекратили работу 343 издательства и 48 магазинов
В Украине спрос на аренду жилья вырос на 25%В Украине спрос на аренду жилья вырос на 25%
"Нафтогаз" запустил услугу хранения иностранной нефти в Украине"Нафтогаз" запустил услугу хранения иностранной нефти в Украине
За первый месяц после открытия рынка земли в Украине зарегистрировали 3,3 тыс. соглашенийЗа первый месяц после открытия рынка земли в Украине зарегистрировали 3,3 тыс. соглашений
Последние новости
Подгружаем последние новости