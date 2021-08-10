В Украине в третий раз продали с аукциона крупнейшее месторождение меди

Участок медных руд "рудоносного поля Залесы-Шменьки", площадью 2336,7 га, расположенного на Волыни, продали в ходе онлайн аукциона за 122 222 222 гривны. В ходе торгов цена продажи лота выросла в 2 871 раз по сравнению со стартовой. На предыдущих торгах за месторождение предложили 81 миллион гривен, которые так и не были внесены победителем на расчетный счет Государственной службы геологии и недр Украины, организатора аукциона.



Объект предоставляется в пользование с целью геологического изучения и опытно-промышленной разработки недр сроком на 5 лет. Участие в гонке за право получить в пользование участок недр приняло семь компаний, среди которых и иностранные. Победу одержало ООО "Глобал Аналитика", предложив наивысшую цену за лот.



"Мы являемся свидетелями уже третьего аукциона по продаже этого участка недр. Количество участников каждых последующих торгов постоянно растет, среди них появились первые иностранные компании. Повышаются и ценовые предложения, - комментирует председатель Держгеонадр Роман Опимах. - Надеемся, что на этот раз победитель не откажется от внесения в установленный срок подлежащей уплате разницы между ценой реализации лота и гарантийным взносом, как это произошло ранее. В противном случае целесообразным будет внесение изменений в порядок проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами".



