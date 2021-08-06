Liberty Steel продала свои французские предприятия немецкой SHS

Как сообщает агентство Platts, компания Liberty Steel Group завершила продажу своих французских сталеплавильных производств Liberty Ascoval и Liberty Rail Hayange немецкой сталелитейной компании SHS - Stahl-Holding-Saar.



Liberty и SHS объявили 5 августа, что покупка поддержит переход к производству "зеленой" стали.Стоимость сделки не разглашается. Компания SHS, производитель высококачественной стальной арматуры, катанки, полуфабрикатов и кованых изделий, подтвердила, что приобретение ею завода по производству специальной стали Ascoval в Сен-Сольв, Нор, и завода по производству рельсов Hayange в Мозеле, было официально подтверждено французские власти.



Приобретение согласуется со стратегией роста и диверсификации SHS Group, в то же время согласуясь с ее миссией по сохранению модели сталелитейной промышленности Саара, говорится в сообщении.



