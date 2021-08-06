Liberty Steel продала свои французские предприятия немецкой SHS

Liberty Steel продала свои французские предприятия немецкой SHS

Как сообщает агентство Platts, компания Liberty Steel Group завершила продажу своих французских сталеплавильных производств Liberty Ascoval и Liberty Rail Hayange немецкой сталелитейной компании SHS - Stahl-Holding-Saar.

Liberty и SHS объявили 5 августа, что покупка поддержит переход к производству "зеленой" стали.Стоимость сделки не разглашается. Компания SHS, производитель высококачественной стальной арматуры, катанки, полуфабрикатов и кованых изделий, подтвердила, что приобретение ею завода по производству специальной стали Ascoval в Сен-Сольв, Нор, и завода по производству рельсов Hayange в Мозеле, было официально подтверждено французские власти.

Приобретение согласуется со стратегией роста и диверсификации SHS Group, в то же время согласуясь с ее миссией по сохранению модели сталелитейной промышленности Саара, говорится в сообщении.

МинПром по материалам МеталлТорг

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