Крупнейшее медное месторождение Украины опять попытаются продать с аукциона

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедра) Украины 9 августа 2021 проведет повторный аукцион по продаже участков недр с залежами медных руд рудоносного поля "Залесы-Шменьки", площадью 2336,7 га, расположенный на территории Ратнивского района Волынской области.



Перспективные ресурсы объекта квалифицируются по категории Р2 и составляют 160,0 тыс. тонн.



"Сейчас добыча меди в Украине не осуществляется. В 2020 году мы импортировали медной продукции - рафинированной меди, кабеля, сплавов (латунь / бронза), проката - на 2,9 миллиона долларов США и экспортировали на 6,55 миллиона за счет, в частности, переработки медесодержащего лома, - объясняет председатель Госгеонедр Роман Опимах. – Украина способна наладить добычу собственной меди путем разработки подтвержденных залежей и изучения перспективных рудопроявлений. Это поспособствует обеспечению отечественной промышленности Украинской сырьем и сокращению импорта меди, ее сплавов и полуфабрикатов, повышению экспортного потенциала страны".



Предыдущие торги по продаже лота считаются несостоявшимися, в связи с невнесением в установленный срок денежных средств победителями аукционов. Объекты выставлены повторно без снижения начальной стоимости для приобретения путем участия недропользователей в онлайн-торгах.



Согласно информации об аукционе, состоявшемся 23 июня, победителем электронных торгов за участок медных руд "Рудоносное поле "Залесы-Шменьки", расположенный на территории Ратнивского района Волынской области признано ООО "Литейный завод "Символ" (Винница), предложившее 81,005 миллиона гривен при стартовой цене 42,567 тыс. гривен без НДС.



Впервые крупнейшее медное месторождение Украины было выставлено на аукцион в феврале этого года. Тогда участок с залежами меди в Волынской области Украины подорожал на аукционе в 483 раза.



