Влияние интернет-гигантов на финансовую систему растет. Банкиры предупреждают о рисках

Банк международных расчетов (БМР) 2 августа выдал бюллетень, в котором призвал центробанки и финрегуляторов немедленно принять меры по поводу растущего влияния BigTech компаний, пишет Reuters.

Влияние интернет-гигантов на финансовую систему растет. Банкиры предупреждают о рисках
Фото: wsj.com

Международных регуляторов все более беспокоят интернет-гиганты вроде Facebook, Google, Amazon или Alibaba. Огромный объем данных, который они контролируют, дает им возможность менять финансовую систему так быстро, что это может дестабилизировать банки.

В бюллетене БМР ссылается на Китай, где две компании контролируют 94% рынка мобильных платежей. Но и в других юрисдикциях BigTech начинают оказывать финансовые услуги — от займов физлицам и малому бизнесу к страхованию и управлению капиталом.

«Выход BigTech на рынок финуслуг порождает новые вызовы, связанные с концентрацией рыночной власти и управления данными, — утверждает доклад СМР. — Любой влияние на целостность монетарной системы, которое может быть вызвано появлением доминантных платформ, должно быть в центре внимания центральных банков. «

Возможна фрагментация платежной системы

Стейблкоины — криптовалюта, привязана к обычной валюты — и другие инициативы BigTech могут радикально изменить монетарную систему, если их введение приведет к замкнутым системам, усиленным сетевым эффектом от данных, полученных из социальных сетей или платформ электронной коммерции.

Это может привести к фрагментации платежной инфраструктуры, что негативно повлияет на общественное благосостояние.

«Центральные банки и финансовые регуляторы должны сосредоточить усилия на мониторинге и анализе таких сценариев. Так они могут подготовиться заранее и действовать быстро, когда появится необходимость.»

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