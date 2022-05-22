Биткоин вырастет до миллиона долларов: самое время – инвестировать в криптовалюту

Несмотря на то, что курс биткоина опустился ниже 30 тысяч долларов, а в ночь на 21 мая даже падал ниже 29 тысяч, идеологи крипторынка верят в его светлое будущее. Причем - недалекое. Биткоин будет стоить до миллиона долларов.

Такую уверенность высказал в интервью одному из крупных зарубежных финансовых изданий директор софтверной компании Microstrategy Майкл Сэйлор.

“Я ожидаю, что биткоин будет торговаться за миллионы. Итак, мы очень терпеливы. Мы думаем, что это будущее денег", – заявил Сейлор.

Для Майкла Сэйлора обвал крипторынка стал личной финансовой трагедией. Ведь его компании принадлежит 129 218 BTC. По курсу ноября прошлого года, когда биткоин достиг своей рекордной отметки в 69 тысяч долларов это составляло 8,9 млрд долларов. Однако теперь состояние компании упало почти в 2,4 раза.

При этом лично Сэйлор владеет 17 732 ВТС, что также обеспечивало ему состояние более 1,2 млрд долларов и место в списке Forbes. Однако поговаривают, что теперь Майкл Сейлор выпал из списка миллиардеров, но при этом а что ему остается еще оптимизма не потерял. Поэтому его компания ни под каким соусом не станет избавляться от своих криптовалютных активов.

"Мы работаем на долгосрочную перспективу. Наша стратегия заключается в том, чтобы покупать биткоины и держать их, поэтому целевой цены нет. Я ожидаю, что мы всегда будем докупать биткоины", – заверил инвестор.

При этом многие аналитики с ним согласны. Они считают, что биткоин сейчас переживает период медвежьего рынка. И он может еще упасть в цене. Возможно, до 20 тысяч долларов. Однако после этого начнется затяжной период бычьего рынка, когда биткоин начнет свое стремительное и победоносное восхождение.

Поэтому тем, кто умеет выждать, чтобы победить, самое время сейчас скупать биткоины, пока они дешевые. Тогда они смогут приумножить свое состояние в десятки раз.