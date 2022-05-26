В Украине растет количество людей в вынужденных отпусках: какой бизнес оказался наиболее "стресоустойчивым" в условиях войны

72,7% опрошенных предприятий считают, что в дальнейшем ситуация уже не будет ухудшаться, информирует ZN.ua.

В Украине растет количество людей в вынужденных отпусках: какой бизнес оказался наиболее
© Дебет-Кредит бухгалтерські новини

Почти половина предприятий в Украине – от крупных до микробизнеса, по итогам апреля заявили об увеличении количества работников в вынужденных отпусках. Об этом свидетельствует ежемесячный опрос бизнеса, проводимый Институтом экономических исследований и политических консультаций.

Полевой этап первого опроса состоялся с 28 апреля по 7 мая 2022 года. Предприятия сравнивали ситуацию по результатам апреля 2022 года с мартом 2022 года или (где это было отмечено отдельно) с довоенным временем.

48,7% представителей бизнеса констатировали увеличение количества находящихся в вынужденных отпусках сотрудников. Только 11,6% указали на их уменьшение. Для 39,6% предприятий ситуация за прошедший месяц не изменилась.

В зависимости от размера бизнеса, ситуация оказалась худшей для микропредприятий. Почти в полтора раза лучше ситуация сложилась на малых и крупных предприятиях. Наиболее устойчивым в апреле оказался средний бизнес.

Среди регионов самая плохая ситуация оказалась Сумской области и Киеве, которые в апреле приходили в себя от боевых действий. Но неожиданно в Хмельницкой области количество работников в вынужденных отпусках оказалось таким же, как и в Сумской области.

Лучшая ситуация с уменьшением количества людей в вынужденных отпусках, оказалась в Черновицкой области.

Среди других положительных тенденций: 72,7% опрошенных предприятий считают, что в дальнейшем ситуация уже не будет ухудшаться. Почти одинаковое количество опрошенных считает, что ситуация будет улучшаться – 13,8%, и что ситуация будет ухудшаться – 13,4%.

Среди пессимистически настроенного бизнеса больше всего – малых предприятий. Макропредприятия наоборот наиболее оптимистично настроены относительно вынужденных отпусков своих работников.

По регионам, в Сумской области бизнес наиболее ожидает увеличения количества работников в вынужденных отпусках. А в Черниговской области наиболее преобладают ожидания, что таких работников станет меньше.

Каждое третье из опрошенных предприятий сообщило о сокращении производства (это более чем вдвое больше по сравнению с довоенным временем), а 10% – прекратили свою деятельность. При этом процент тех, кто сообщил о сокращении занятости меньше, чем тех, кто сообщал о сокращении производства – 57,8%.

Кроме падения производства, еще одним весомым показателем влияния войны на экономическую ситуацию в Украине является неопределенность. Около половины опрошенных не смогли дать прогноз по изменениям финансово-экономической ситуации (45,0%) и общеэкономической ситуации (47,7%).

Среди основных проблем, с которыми столкнулся бизнес во время войны, — нехватка топлива, рост цен на сырье и материалы, сложности с перевозкой товаров по территории Украины, уменьшение спроса на продукцию или услуги и нехватку рабочей силы.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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