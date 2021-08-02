Запасы газа в украинских хранилищах достигли целевого уровня 17 млрд куб. м

Запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) 1 августа достигли целевого уровня 17 млрд кубометров.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"НАК «Нафтогаз Украины» досрочно выполнила план правительства, который своим распоряжением от 9 июня 2021 года №586-р обязал обеспечить на середину октября запасы природного газа в подземных хранилищах страны в объеме не менее 17 млрд куб. м", - говорится на сайте.

Из этого объема 3,9 млрд кубометров находятся в ПХГ в режиме "таможенный склад" - они принадлежат иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

"Мы рассчитываем, что при нормальных условиях функционирования рынка частные компании будут реализовывать объемы газа, которые они хранят в подземных хранилищах, в Украине, а не вывозить за границу. Со своей стороны компания продолжает импортировать газ и закачивать его в хранилища. По нашему внутреннему плану объемы должны быть еще больше", - сказал по этому поводу председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Напомним, что Украина планирует к следующему отопительному сезону увеличить запасы газа в хранилищах не менее чем до 17 млрд кубометров, но Минэнерго хочет, чтобы они были еще больше - 19-20 млрд кубометров.

Прошлый отопительный сезон Украина начала с крупнейшими за 10 лет запасами в хранилищах - 28,3 млрд куб. м.

В 2019 году отопительный сезон был начат с запасами 21 млрд кубометров газа, в 2018 - 17,2 млрд кубометров, в 2017 - почти 17 млрд кубометров, в 2016 - лишь 14,7 млрд кубометров.