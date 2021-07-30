Первое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардов

За первое полугодие текущего года Нацбанк получил убыток на 10,8 млрд грн. Это следует из отчета о финансовом состоянии НБУ, недавно обнародованного регулятором.

Первое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардов

Причина — укрепление гривны

Убыток отражен в разделе собственный капитал: по статье «Нераспределенная прибыль» значится показатель «-10822».

Наиболее вероятной причиной убытков Нацбанка является укрепление национальной валюты.

За полгода официальный курс доллара США снизился с 28,27 до 27,18 грн/$ (на 30 июня).

То есть, гривна укрепилась на почти на 4%.

Активы сократились на 37 миллиардов

Как известно, основу активов Нацбанка составляют золотовалютные резервы (ЗВР) номинированные в инвалюте. Поэтому при ревальвации гривны стоимость активов в гривневом эквиваленте автоматически уменьшается. Поскольку в обязательствах регулятора в основнов гривна (открытая валютная позиция), это приводит к бухгалтерскому убытку.

Из отчета следует, что активы НБУ за январь-июнь текущего года сократились почти на 3% (или 37 млрд грн!) — до 1294,4 млрд грн. Сокращение произошло за счет «уценки» ценных бумаг нерезидентов, средств и депозитов в инвалюте и монетарного золота, которые составляют основу ЗВР.

Предыстория

Нацбанк резко сократил отчисления прибыли в госказну. По итогам 2020 г перечислил 24,4 млрд грн, что почти вдвое меньше, чем годом ранее.

По итогам текущего 2021 года Нацбанк планирует перечислить всего 13,6 млрд грн.

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