Средняя цена на автогаз в Украине обновила рекорд, превысив 16,80 грн

Дешевле 16 гривен LPG не продает ни одна крупная сеть.

Средняя цена на автогаз в Украине обновила рекорд, превысив 16,80 грн
Фото: Макс Требухов

В четверг, 29 июля, средняя цена на автогаз в Украине достигла рекордных 16,83 грн.

Об этом пишет профильное издание enkorr со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95". Это самая высокая стоимость газа за все время наблюдений экспертов.

За последние сутки цена выросла преимущественно на заправка эконом-сегмента. В частности, Marshal и ZOG подняли ее до 16,10 грн за литр.

С начала июля розничные цены на автогаз в Украине увеличились почти на полторы гривны, или на 9,5%.

Фото: enkorr

Напомним, что рекордная стоимость автогаза объясняется дефицитом на украинском рынке, подорожанием нефти на мировом рынке и сезонным скачком спроса.

Последний раз подобная ситуация с автогазом в Украине складывалась осенью 2017 и 2018 года, но тогда стоимость была ниже, чем сейчас.

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