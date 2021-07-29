ГБР разоблачило застройщика и ревизора на уклонении от уплаты налогов

Инспектор "не увидел" нарушения и не отразил в акте налоговой проверки полученные гражданином доходы от строительства.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении прежнему ревизору - инспектору органов доходов и сборов Киевской области, который допустил многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что инспектор проводил проверку уплаты налогов гражданином Украины, который занимался строительством и сбытом недвижимости.

"По закону гражданин должен зарегистрировать соответствующую предпринимательскую деятельность и платить налоги как физическое лицо-предприниматель в размере 18%, зато делал это как физическое лицо и платил только 5%. Инспектор «не увидел» нарушения и не отразил в акте налоговой проверки полученные гражданином доходы от строительства и продажи недвижимости на сумму более 292 млн гривен", - пояснили в ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

Действия подозреваемого привели к неначислению в государственный бюджет налога с доходов и налога на добавленную стоимость в сумме более 42 млн гривен.

Бывший чиновник органов доходов и сборов подозревается в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, ранее ДФС разоблачила схему хищения на 12 млн грн во время ремонта киевских больниц.