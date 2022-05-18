В Украине вернули часть налогов во время войны: кому придется заплатить

Во время войны в Украине отменили часть налогов. Однако, было принято решение вернуть налоги на импортную продукцию. Об этом заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В начале войны вместо НДС и налога на прибыль бизнесу ввели налог в 2% для крупных и средних предпринимателей, и уже более 200 тыс. предприятий перешли на эту систему. Государство освободило от налогообложения малые предприятия, а также расширило государственный заказ и ввело программу релокации бизнеса из зон военных действий.

Импортная продукция была освобождена от налогообложения. Однако, так как война продолжается уже почти три месяца, освобождение импорта от налогов наносит ущерб экономики страны.

"У нас есть собственный товаропроизводитель, и когда мы можем без налогов ввозить в страну товары, собственные производители становятся неконкурентоспособными. Думаю, что в ближайшее время мы отменим решение по освобождению импорта от налогообложения", — пояснил Гетманцев.

При этом, все остальные налоговые послабления остаются в силе. Недавно в Налоговый кодекс Украины были внесены изменения, согласно которым не будут облагаться налогом жилая и нежилая недвижимость на территории ведения боевых действий по меньшей мере до конца года.

Ранее Данила Гетманцев сообщал, что налог в 2% для бизнеса может остаться и после войны.