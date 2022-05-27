В Украине стартовала регистрация налоговых накладных — Даниил Гетманцев

Регистрация налоговых накладных, прерванная в начале войны, возобновится сегодня, 27 мая. Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

В Украине стартовала регистрация налоговых накладных — Даниил Гетманцев
фото: balance.ua

Налоговые накладные для бизнеса

«Друзья, завтра открываем регистрацию налоговых накладных. Система будет работать в довоенном режиме с оговорками, указанными прямо в законе. Настоятельно прошу конвертаторов, отдельных налоговиков и других профессиональных уклонистов не рассчитывать, что в условиях войны схемный налоговый кредит пройдет незамеченным», — написал Даниил Гетманцев в телеграмме.

Налоговая служба, по его словам, на любые подобные попытки будет жестко реагировать, по законам военного времени со всеми последствиями.

С другой стороны, Гетманцев обратился к бизнесу с просьбой немедленно информировать его о каких-либо перекосах на местах со стороны налоговой, если таковые будут иметь место.

«У налоговой абсолютно однозначная четкая задача — обеспечить регистрацию налоговых накладных в полном соответствии с законом и требованием белого бизнеса», — заявил глава комитета.

Напомним, что Верховная Рада 12 мая приняла законпроект №, который полностью восстанавливает работу Системы электронного администрирования (СЭА) НДС. Регистрация налоговых накладных за февраль-май 2022 года предусмотрена до 15 июля этого года.

Согласно документу, налогоплательщики освобождаются от ответственности за несвоевременную подачу отчетности или уплату налогов в период после начала войны 24 февраля, если эти налоговые обязанности будут исполнены в течение 60 дней со дня возобновления такой возможности.

Такие же послабления даются и налогоплательщикам, которые перешли на упрощенную систему налогообложения с уплатой 2% налога.

Кроме того, закон возобновляет камеральные и документальные проверки налоговой отчетности, а также бюджетное возмещение НДС, однако точных сроков последнего пока нет.

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