В Китае могут ввести дополнительные ограничения для экспортеров проката

В Китае могут ввести дополнительные ограничения для экспортеров проката

Власти Китая изучают дополнительные возможности по снижению экспорта ряда стальной продукции. В частности, речь идёт о введении экспортных пошлин размером 10-25% на металлопрокат, не попавший под действие ограничительных мер в мае, в том числе, на горячекатаные рулоны.

Предполагается, что решение будет принято в третьем квартале. Задача мер - обеспечение внутреннего рынка необходимой продукцией при снижении производства китайскими металлургическими предприятиями в рамках программы по улучшению экологии и сокращению мощностей по выпуску металлопродукции с низкой добавленной стоимостью.

Напомним, в мае Китай отменил налоговые льготы для экспортёров 146 видов металлопродукции (HS 7205.21.00 и HS 7209.25.00-7307.99.00) и повысил экспортные пошлины на некоторые наименования при снижении ставки ряда ввозных пошлин.


МинПром по материалам МеталлСервис

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