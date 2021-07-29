В Китае могут ввести дополнительные ограничения для экспортеров проката

Власти Китая изучают дополнительные возможности по снижению экспорта ряда стальной продукции. В частности, речь идёт о введении экспортных пошлин размером 10-25% на металлопрокат, не попавший под действие ограничительных мер в мае, в том числе, на горячекатаные рулоны.



Предполагается, что решение будет принято в третьем квартале. Задача мер - обеспечение внутреннего рынка необходимой продукцией при снижении производства китайскими металлургическими предприятиями в рамках программы по улучшению экологии и сокращению мощностей по выпуску металлопродукции с низкой добавленной стоимостью.



Напомним, в мае Китай отменил налоговые льготы для экспортёров 146 видов металлопродукции (HS 7205.21.00 и HS 7209.25.00-7307.99.00) и повысил экспортные пошлины на некоторые наименования при снижении ставки ряда ввозных пошлин.