Чистая продажа валюты населением с начала года превысила 2 млрд долл.

Чистая продажа валюты населением с начала года превысила 2 млрд долл.

Чистая продажа иностранной валюты населением с начала года превысила 2 млрд долл. США и выступала весомым фактором сбалансирования спроса и предложения валюты на рынке.

Как передает Укринформ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин.

"Чистая продажа иностранной валюты населением (в наличной и безналичной форме) с начала года превысила 2 млрд долларов США (в том числе с начала июля - почти 400 млн долларов США) и выступала весомым фактором сбалансирования спроса и предложения иностранной валюты на рынке", - написал Б.Данилишин.

При этом он отметил, что на межбанковском валютном рынке на протяжении недели спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков превышал предложение, однако ситуация на рынке оставалась сбалансированной, учитывая активные операции банков с собственной валютной позицией.

Покупка Национальным банком иностранной валюты (в общем объеме 32 млн долл. США) в дни, когда наблюдалось преобладание предложения над спросом, позволила увеличить международные резервы НБУ до 28,5 млрд долл. США. С учетом доразмещения Министерством финансов ОВГЗ объем международных резервов НБУ превысит 29 млрд долл. США.

"Увеличение предложения иностранной валюты в понедельник обусловило укрепление обменного курса гривни до уровня ниже 27 гривень за 1 доллар США. Интервенция НБУ по покупке иностранной валюты составила 20 млн долларов США (с начала июля +72 млн, с начала года +876 млн долларов США)", - отметил Б.Данилишин.

Как сообщал Укринформ, в течение 2020 года НБУ купил на межбанке валюты на 4,93 млрд долл. и продал на 3,89 млрд долл., т.е. чистая покупка валюты составила 1,038 млрд долл.

МинПром по материалам Укринформ

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