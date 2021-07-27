В Турции ожидают рекордной выплавки стали по итогам года

В течение июня 2021 года металлургические предприятия Турции, сталепроизводителя №2 в Европе, выплавили 3,4 млн. тонн стали (в мае - 3,2 млн. тонн). Рост объёмов в годовом соотношении - 17,9%, сообщает S P Global Platts.



Производство стали за I полугодие составило 19,7 млн. тонн. Улучшение показателей к аналогичному периоду 2020 года - 20,2%.



"Согласно ожиданиям ассоциации турецких сталепроизводителей TCUD, по итогам 2021 года выплавка стали в Турции достигнет исторических максимумов - 39 млн. тонн (результат 2020 года - 35,8 млн. тонн). Рост произойдёт на фоне улучшения внутреннего и общемирового стального спроса, а также увеличения экспортных поставок металлопродукции. Цель турецких экспортёров на 2021 год - более 23 млн. тонн (+2,5 млн. тонн) на сумму $17,5 млрд. (+40% год к году)", - говорится в сообщении.

