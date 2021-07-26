Украина нарастила запасы каменного угля

С 1 июня по 1 июля 2021 года запасы каменного угля увеличились. Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.



Запасы каменного угля с 1 июня по 1 июля 2021 года увеличились на 8,7%, до 2,79 млн тонн (на 28,6% меньше, чем на 1 июля 2020 года).



На 1 июля 2021 года по сравнению с 1 июня 2021 года запасы моторных бензинов уменьшились на 6,5%, до 124,37 тыс. тонн (на 17,6% меньше, чем на 1 июля 2020 года); дизельного топлива - на 6,3%, до 328,40 тыс. тонн (на 31,9% меньше); тяжелых топливных мазутов - на 1,3%, до 86,48 тыс. тонн (на 14,8% меньше); сжиженного газа - на 21,0%, до 19,18 тыс. тонн (на 16,8% меньше).



