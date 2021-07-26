Средняя цена на автогаз в Украине превысила 16,70 грн

Стоимость газа на заправках бьет исторические рекорды.

За последние несколько дней цена автомобильного газа на АЗС Украины выросла на 6 копеек до 16,72 грн/литр.

Об этом пишет профильное издание enkorr со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95". Это самая высокая стоимость газа за все время наблюдений экспертов.

Самые высокие цены - на заправках ОККО (17,49 грн), Socar (17,48 грн), WOG (17,38 грн), "Параллель" (17,25 грн). Дешевле газ продают на заправках "Авантаж" (15,98 грн).

Фото: enkorr Изменение розничных цен на автогаз в Украине , 23-26 июля

Рекордная стоимость автогаза объясняется дефицитом, возникшим из-за нарушения логистики.

Последний раз подобная ситуация с автогазом в Украине наблюдалась осенью 2017 и 2018 годов, но тогда стоимость была ниже, чем сейчас.