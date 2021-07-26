В мире растет спрос на алюминий

В мире растет спрос на алюминий

Согласно данным World Bureau of Metals Statistics, за январь-май 2021 года на общемировом рынке первичного алюминия сформировался дефицит - 655 тыс. тонн (в 2020 году был зафиксирован переизбыток 1174 тыс. тонн).

Мировой спрос за первые 5 месяцев года составил 29,29 млн. тонн - на 2745 тыс. тонн или 10,3% больше результата аналогичного периода 2020 года, в то время как производство выросло на 5,5%.

Доля Китая в общемировом производстве первичного алюминия за январь-май оценивается WBMS в 16335 тыс. тонн или 57%. Видимый спрос в стране за данный период вырос на 15%. В ЕС снизили производственные показатели на 6,7% в годовом выражении, в NAFTA - на 0,8%.

За май 2021 года производство первичного алюминия в мире, по данным WBMS, достигло уровня в 5798,7 тыс. тонн, спрос - 6056,5 тыс. тонн.


МинПром по материалам МеталлСервис

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