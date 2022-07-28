Компанія Siemens спростувала звинувачення "Газпрому" про несправність турбін для газопроводу "Північний потік"

Компанія Siemens Energy спростувала звинувачення російського "Газпрому" у невиконанні робіт із ремонту несправних турбін для газопроводу "Північний потік". Про це пише DW .

"Наразі ми не маємо доступу до турбін, і ми досі не отримали від "Газпрому" жодних повідомлень про пошкодження. Тому ми повинні виходити з того, що турбіни знаходяться в робочому стані", - заявили в Siemens Energy.

"Планове технічне обслуговування і в майбутньому може проводитися без проблем; чинний на даний час дозвіл канадського уряду передбачає подальше обслуговування турбін компанією Siemens Energy у Монреалі з подальшим введенням їх в експлуатацію", - зазначила компанія у спеціальній заяві для преси.

У Берліні технічні проблеми, на які посилається Москва, сприймають лише як привід для скорочення поставок.