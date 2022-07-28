Компанія Siemens спростувала звинувачення "Газпрому" про несправність турбін для газопроводу "Північний потік"

Захід більше не може покладатися на Росію як на надійного постачальника газу, інформує ZN.ua.

Компанія Siemens спростувала звинувачення

Компанія Siemens Energy спростувала звинувачення російського "Газпрому" у невиконанні робіт із ремонту несправних турбін для газопроводу "Північний потік". Про це пише DW.

"Наразі ми не маємо доступу до турбін, і ми досі не отримали від "Газпрому" жодних повідомлень про пошкодження. Тому ми повинні виходити з того, що турбіни знаходяться в робочому стані", - заявили в Siemens Energy.

"Планове технічне обслуговування і в майбутньому може проводитися без проблем; чинний на даний час дозвіл канадського уряду передбачає подальше обслуговування турбін компанією Siemens Energy у Монреалі з подальшим введенням їх в експлуатацію", - зазначила компанія у спеціальній заяві для преси.

У Берліні технічні проблеми, на які посилається Москва, сприймають лише як привід для скорочення поставок.


Лія Ільченко, ZN.ua





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