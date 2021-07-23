Украина забрендирует название "херсонский арбуз"

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Украина планирует включить в европейский реестр географических указаний "херсонский арбуз" и еще несколько отечественных продуктов.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

В четверг, 22 июля, в министерстве состоялось заседание экспертной комиссии, на которой было согласовано восемь спецификаций товаров с географическими указаниями

Долина Фрумушика - для вин тихих, а именно белого, красного и розового, которые производятся исключительно из винограда, выращенного в пределах географического района Долина Фрумушика (юго-западная часть Одесской области). Херсонский арбуз - сочетание селекционных достижений и климатических условий Херсонского региона создали оптимальные условия для получения плодов, которые характеризуются высокой урожайностью и уникальными вкусовыми качествами. Придунайская Бессарабия - для вин тихих и игристых, которые производятся из винограда, который определен по соответствующим сортам и имеет происхождение не менее 85 процентов из этого географического места. Ялпуг - название места происхождения, которое определяет территорию производства вин тихих, расположенную вокруг озера Ялпуг (самое большое естественное озеро лиманного типа в Украине) в юго-западной части Болградского района Одесской области). Мед Закарпатья / Закарпатский мед - падевый или полифлорный мед, особые качества которого формируются благодаря специфической медоносной флоре Закарпатского региона, выделяется несколько видов меда: весенний, летний, осенний. Мясо баранины Фрумушика / Баранина Фрумушика - географическое указание для мяса баранины Фрумушика, который имеет репутацию уникального мяса, полученного из отдельных пород овец, которых пасут на территории Тарутинских степей. Не менее 60 процентов кормов - это трава или сено происхождящее из географического района. Закарпатье / Закарпатское вино - для вина тихого, которое производится из отдельных сортов винограда, выращенных исключительно на территории определенного географического района (склоны Карпатских гор Закарпатской области (Береговский, Ужгородский, Хустский и Мукачевский районы). Аша-Абага - географическое указание для вина тихого и игристого, которое производится из сырья не менее 85 процентов которого выращено на определенной территории вокруг села Шабо Белгород-Днестровского района вдоль правого берега Днестровского лимана.

Следующим шагом после согласования спецификаций станет регистрация этих географических указаний на национальном уровне, а затем - на европейском.

"Украина имеет много уникальных продуктов, которые составляют отдельный нишевый сегмент на рынке и имеют дополнительную рыночную стоимость - это продукты с четким географическим происхождением. Мы уже направили для включения в европейский реестр географических указаний документы о таких аутентичных украинских товарах, как «Гуцульская коровья брындза», «Гуцульская овечья брынза» и «Мелитопольская черешня». Сейчас мы рассматриваем еще ряд таких товаров, подлежащих правовой охране", - прокомментировала результаты заседания заместитель министра экономики Ирина Новикова.

Напомним, географическое указание - это обозначение, фигурирующее на товарах, происходящих из определенного географического региона и имеющих свойства, репутацию или характерные особенности, обусловленные преимущественно местом их происхождения.

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о защите географических названий товаров.