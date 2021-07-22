Нацбанк оценил потери ВВП от весенних локдаунов

Национальный банк считает, что весенние карантины отняли от уровня реального ВВП Украины примерно 0,6 процентного пункта. Новое усиление карантина является одним из ключевых рисков для макропорогноза Украины.

Об этом регулятор сообщил в четверг, 22 июля.

"Новые варианты коронавируса, в частности" Дельта", быстро распространяются миром и могут нанести новые потерь украинской экономике. В то же время по оценкам Национального банка, отрицательный вклад всех карантинных ограничений, введенных в первом полугодии 2021 года, в летний реальный ВВП составил 0,6 п.п. в отличие от карантина весной прошлого года, они не имели сдерживающего влияния на инфляцию прежде всего из-за сохранения устойчивого потребительского спроса", - говорится в сообщении.

Национальный банк подчеркнул, что устойчивый потребительский спрос и благоприятные условия внешней торговли компенсируют потери экономики Украины из-за усиления карантина зимой и весной. Несмотря на это, Национальный банк сохранил прогноз роста реального ВВП в 2021 году на уровне 3,8%. В дальнейшем экономика будет расти примерно на 4,0% ежегодно.

Напомним, что во время третьей волны ковида в Украине в "красный" уровень эпидемической опасности попали 14 областей и город Киев . Средний срок пребывания в локдауне составлял 37 дней.

Быстрее всех справилась с ухудшением эпидситуации Полтавская область, которая находилась в жестких епидограничениях 22 дня. Дольше всех была Житомирская область (63 дня) и Черновицкая (52 дня).