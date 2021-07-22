В I полугодии украинские трубники увеличили производство на 16%

Предприятия, входящие в Объединение "Укртрубопром", в январе-июне 2021 года увеличили производство труб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,1%, до 309,4 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы профильной ассоциации.



Как отмечается, положительную динамику демонстрируют "Интерпайп Нико Тьюб" и "Трубосталь", которые за 6 месяцев нарастили выпуск трубной продукции на 58,6% и 11,1% соответственно. В то же время "Сентравис" сократил производство на 10,2%, "Интерпайп НМТЗ" - на 23,2%.



При этом Днепропетровский трубный завод продолжает находиться в простое.



В июне 2021 года предприятия, входящие в Объединение "Укртрубопром", увеличили производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 56,5%, до 68,4 тыс. т, по сравнению с маем текущего года - на 16,9%.



Генеральный директор "Укртрубопрома" Георгий Польский отметил, что рост объемов производства бесшовных труб на предприятиях Объединения фиксируется четвертый месяц подряд. Это происходит за счет сохранения благоприятной конъюнктуры на внешних рынках.



"Потребление труб нефтегазового сортамента находится на высоком уровне благодаря росту объемов бурения, главным образом, в США и на Ближнем Востоке. В то же время в Украине, даже на фоне роста цен на газ, объемы бурения и, соответственно, потребление OCTG-труб еще далеки от докризисного уровня 2018-19 гг. При этом трубная продукция строительного назначения также пользуется спросом в странах Евросоюза, регионе MENA, а также в Украине", - сказал Г.Польский.



В то же время он отметил, что резкое подорожание штрипса (хотя рост цен в настоящее время на него практически прекратился) продолжает оказывать негативное влияние на производство сварных труб. В то же время "Укртрубопром" ожидает, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и производители сварных труб возобновят нормальную работу.



"Сейчас основным риском для стабильной работы трубных заводов мы видим бесконтрольный экспорт металлолома. Лом – это основное сырье для производства бесшовных труб в Украине, но его поставки на внешние рынки достигли рекорда в июне – 85 тыс. т. Поэтому "Укртрубопром" обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть возможность скорейшего введения временного запрета на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года", - подчеркнул Г.Польский.

