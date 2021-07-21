Подсолнечное масло из Украины в ЕС стоит в два раза дешевле

На мировом рынке стоимость подсолнечного масла значительно снизилась, однако в Украине его цена продолжает расти. В Чехии масло украинского производства стоит 35 гривен, а в Украине – более 60 гривен за литр.

Украинское подсолнечное масло в Европе стоит в два раза дешевле, чем в Украине

О странной ситуации, которая сложилась вокруг подсолнечного масла украинского производства, рассказал известный экономист Олег Пендзин. По словам эксперта, подсолнечное масло собственного производства в Украине постоянно дорожает, в то время, когда в мире его стоимость уже упала почти на 10%.

"За год масло выросло на 89%. С начала года – на 59%, а за последний месяц на 3.8%, то есть не было ни одного месяца, когда оно падало в цене, а в мире упало", – отметил Олег Пендзин.

Экономист полагает, что такая ситуация в Украине могла возникнуть только по той причине, что в стране всего несколько крупных производителей, что и позволяет им спекулировать. Но это у монополистов получается только на украинском рынке, в ЕС поставки идут по реальной стоимости.

Украинское подсолнечное масло в Европе стоит в два раза дешевле, чем в Украине

"Если они там поставят цену не 28-29 крон, а поставят 50 чешских крон, то они с тем товаром останутся. Никто у них не возьмет тот товар", – пояснил эксперт.

В результате, в Чехии украинское подсолнечное масло стоит 30 крон (около 35 гривен) за литр. Но в Украине продукция этого же производителя стоит уже 65 гривен.


Шевченко Лилия, Тудей

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