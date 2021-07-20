Банки продолжают закрывать отделения. Лидирует Приватбанк

Количество структурных подразделений украинских банков за первое полугодие 2021 года сократилось на 239 — до 6895 отделений. Об этом говорится в данных НБУ.

Банки продолжают закрывать отделения. Лидирует Приватбанк
Фото: Главком

Лидер по закрытию

Больше всего отделений в январе-июне закрыл Приватбанк — 143, сократив их количество до 1574.

На втором месте госбанк Ощадбанк, который закрыл 94 отделения (осталось 1743)

Альфа-Банк закрыл 15, Укрсиббанк — 12, Укргазбанк — 7.

Кто открывал

ПУМБ открыл 12 отделений (стало 236), Первый инвестиционный банк открыл 7 (стало 33), Укрбудинвестбанк — открыл 4 отделения (стало 52).

Лидером по количеству отделений на 1 июля является Ощадбанк — 1743. На втором месте — Приватбанк (1574 отделения), на третьем — Райффайзен банк Аваль (396 отделений).

В пятерку также вошли Укргазбанк (269) и Укрсиббанк (260 отделений).

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что банки продолжают закрывать отделения. Сейчас их осталось порядка 7 тысяч, тогда как на пике было почти 23 тыс.

Глобальных причин закрытия отделений есть три:

  • Экономия.
  • Уменьшение рынка.
  • Диджитализация банковской отрасли, активное развитие дистанционных каналов обслуживания.

Больше всего под нож идет отделений в регионах.

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