Иран вдвое нарастил экспорт стали

Как сообщает Tehran Times, в третьем месяце иранского финансового года ((закончившегося 20 июня) производители экспортировали более 916 236 тонн стали, что на 104% выше показателя третьего месяца прошлого года, по данным IRNA.



В частности, наибольший объем экспорта стали был произведен Khuzestan Steel Company - 523 321 тонна, за ней следуют Esfahan Steel Company с 315 844 тоннами и Mobarakeh Steel Company с 267 861 тоннами на втором и третьем местах.



Согласно данным, опубликованным Иранской ассоциацией производителей стали (ISPA), экспорт стали из Ирана в течение предыдущего 1399 года по иранскому календарю (закончившегося 20 марта) снизился на 13,1% по сравнению с показателем за предыдущий год.



Согласно упомянутым данным, в прошлом году страна экспортировала девять миллионов тонн стали, в то время как экспорт в 1398 году по иранскому календарю составил 10,362 миллиона тонн.



По данным ISPA, в указанном году также было экспортировано более 2,839 миллиона тонн стальной продукции, что на 18% меньше, чем годом ранее.



Иран планирует произвести 32 млн тонн стали в текущем иранском календарном году (который заканчивается в марте 2022 года), что на 27,7% больше, чем в предыдущем году.



