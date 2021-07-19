Газпром забронировал все дополнительные транзитные мощности Украины на август
"Газпром" забронировал все предложенные твердые дополнительные транзитные мощности Украины на август, следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform.
На платформе RBP в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на август. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн Такой же исход аукциона был и в предыдущие месяцы.
С учетом того, что аукцион на твердые мощности прошел со 100-процентной реализацией, в ближайшее время может быть объявлен дополнительный новый аукцион - на прерываемые мощности (их исполнение зависит от технической способности газотранспортного оператора). Он, скорее всего, может состояться 27 июля.
Нежелание "Газпрома" покупать негарантированные мощности (обычно предлагаются с дисконтом) по цене гарантированных украинские газовики уже традиционно называют шантажом Европы. Впрочем, соотношение выставляемых на аукционы твердых (19%) и прерываемых (81%) газотранспортных мощностей остается неизменным.
Хотя в июле проходят профилактические ремонты на роSSийских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Ямал-Европа", "Газпром" не стал увеличивать бронирование украинских газотранспортных мощностей, компенсируя выпадающий транзит отбором газа из хранилищ в Европе.
У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на аукционе - всего 124 млн куб. м в сутки. В июле компания прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.