Єврокомісія схвалила націоналізацію «дочки» російського «Газпрому» у Німеччині

Цей захід має забезпечити безпеку постачання газу до ФРН, інформує ZN.ua.

Єврокомісія схвалила націоналізацію «дочки» російського «Газпрому» у Німеччині

Європейська Комісія схвалила надання Німеччині 225,6 мільйонів євро на купівлю SEFE GmbH (Securing Energy for Europe GmbH) – дочірньої компанії російського монополіста «Газпром», яка раніше називалася Gazprom Germania GmbH.

Нині компанії перебуває під опікою Федерального мережевого агентства Німеччини. У Єврокомісії вважають, що купівля Німеччиною 100% акцій SEFE дозволить замінити «Газпром експорт» та гарантувати безпеку постачання газу для її економіки.

На SEFE припадає 14% поставок газу до Німеччини, компанія також працює в інших країнах ЄС. Крім того, вона володіє та керує 28% газових сховищ, що обслуговують Німеччину, а також володіє газопроводами у ФРН та інших країнах Євросоюзу.

Згідно з планом, існуючий статутний капітал у розмірі 225,6 млн євро буде обнулений, що фактично припинить право власності нинішнього російського акціонера. Після цього SEFE GmbH випустить нові звичайні акції з ттією номінальною вартістю. Отже, цей крок призведе до зміни власного капіталу компанії, новим власником якої стане Німеччина.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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