Химики просят правительство ввести ограничения на азотно-фосфорные удобрения из Беларуси, в Минэкономики подано заявление

В марте 2021 года Союз химиков Украины подал антидискриминационное заявление в Минэкономики по хлористому калию из Беларуси в интересах государственного предприятия «Сумыхимпром» и Днепропетровского завода минеральных удобрений (ДЗМУ). Европейские и американские санкции против Беларуси уже привели к резкому росту дешевого импорта белорусских удобрений в Украину. Об этом в интервью изданию Hubs рассказал вице-президент Союза Игорь Гольченко.

«Мы просим ввести ограничения на импорт белорусских NP (азотно-фосфорных – Ред.) удобрений на том основании, что Беларусь нас дискриминирует по хлористому калию. Это действия внутри одного сектора, ничьих интересов они не задевают, это абсолютно в интересах национальных производителей. Поэтому мы считаем, что есть все условия, чтобы решение было принято», – сказал он.

Как пояснил Игорь Гольченко, на протяжении последних пяти лет Украина получает только премиальную (наиболее высокую цену) на хлористый калий белорусского государственного монополиста – Беларуськалий. Для Украины цена на него на 15-20% процентов выше, чем для остальных стран. Хлористый калий является сырьем для производства удобрений NPK. NPK в Украине производят «Сумыхимпром» и «ДЗМУ».

«Так вот, такой ценой калия, которую ставят «эксклюзивно» для Украины, двух украинских производителей фактически выдавливают с внутреннего рынка, делая цену на его товар заведомо завышенной и неконкурентной с белорусским аналогом. Естественно освобождая рынок для собственных производителей», – описал он реалии конкуренции на международном рынке.

По оценкам Союза химиков, ограничения на ввоз белорусского NP позволят частично вернуть украинский рынок сложных удобрений украинским производителям. По расчетам химиков, «Сумыхимпром» и ДЗМУ будут загружены на 80% мощности (рынок Украины составляет 450-500 тыс. т), и эти два производителя станут более конкурентными. На ДЗМУ украинские химики уже начали синтезировать ортофосфорную кислоту – сырье для производства удобрений с фосфором.

Аргументируя необходимость принятия защитных мер в пользу украинского рынка, Игорь Гольченко подчеркнул, что европейские и американские санкции против Беларуси уже сильно влияют на украинский рынок. На практике с белорусскими производителями удобрений отказываются работать американские компании. Рынок ЕС для белорусов также сужается. На территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) все занято роSSийскими производителями. Поэтому все, что белорусские компании не могут продать на западные рынки, уже идет в Украину.

«Белорусские производители в мае и июне уже ввезли на рынок вдвое больше удобрений КАС и NPK, чем в апреле... Наверное, неплохо для агрария. Но… снижение цены на рынке для химиков влечет минус по выручке… отсутствие денег на инвестиции. Краткосрочный эффект от низкой цены сменяется замедлением всей экономики», – считает Гольченко.

Он добавил, что украинский рынок удобрений постоянно на радаре транснациональных корпораций, их импортеров, а интересы белорусских компаний здесь лоббируют, в том числе, представители крупных роSSийских производителей. РоSSийские химические компании активно используют альтернативные каналы ввоза своей продукции в Украину – через Беларусь , Турцию, Болгарию, Литву, Польшу .

По информации Игоря Гольченко, вопрос ограничений на импорт удобрений из Беларуси уже обсуждался на широкой встрече в Минэкономики: «Была продуктивная дискуссия с аграриями, с представителями ключевых ассоциаций, УКАБ и ВАР. Они готовы нас поддержать… Теперь мы ожидаем реакции от Министерства экономики… В обмен на квоты мы предлагаем ввести benchmark – добровольные ценовые ограничения… По сути химические предприятия дают гарантии, что их отпускная цена не будет подниматься выше этой планки. По такой схеме работает сейчас цена на серную кислоту в условиях введенных квот».

В Союзе химиков считают белорусский кейс индикатором того, на самом ли деле Министерство экономики защищает интересы национальных производителей и потребителей.