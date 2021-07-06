С июля киевляне получат счета с авансовым платежом за отопление

Таким образом можно оплатить отопление заранее, чтобы меньше платить зимой.

С июля в счете-сообщении за жилищно-коммунальные услуги за июнь, которые жители Киева получат в июле, появится отдельная строка с рекомендованным авансовым платежом за отопление.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

"Киевляне по желанию смогут оплачивать рекомендуемые суммы за услуги заранее, уменьшив финансовую нагрузку на семейный бюджет зимой, и не накапливая долги за тепло", - говорится в сообщении.

Тепловики, в свою очередь, будут аккумулировать полученные авансовые платежи, чтобы закупить природный газ для стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022.

В КГГА напомнили, что 20 мая в Украине прекратил действовать механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) на поставку природного газа для предприятий теплокоммунэнерго. Следовательно, "Нафтогаз" изменил условия и цену закупки газа, отменив механизм наложенного платежа. Это создает кризисную ситуацию, учитывая отсутствие оборотных средств, ведь потребители платят за предоставленные услуги на условиях последующей оплаты, то есть с отсрочкой в 20 дней. По предложенным ГК «Нафтогаз Трейдинг» соглашениям, цена газа составит 7,6 грн/куб. м, а его транспортировки - 1,6 грн/куб. м. При этом стоимость газа в структуре тарифов "Киевтеплоэнерго" достигает 80%", - отметили в КГГА.

"Мы вводим механизм рекомендованного авансового платежа, чтобы уменьшить объемы начислений для людей зимой. Сумма рекомендованного платежа определяется на основе прогнозируемого объема потребления в определенном расчетном периоде. Это около 10 грн/кв. м отапливаемой площади. Авансовый платеж будет отображаться в лицевых счетах клиентов как переплата . То есть фактически киевляне платят вперед и гарантированно меньше платят зимой", - рассказал директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

На сегодняшний день общий долг киевлян за потребленное тепло и горячую воду составляет 3,6 млрд гривен.

Напомним, ранее КГГА также предупредила, что тарифы на горячую воду и отопление осенью могут увеличиться на 30-40%.