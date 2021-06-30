Китайский сервис такси Didi привлек $4,4 миллиарда на IPO — СМИ

Китайский сервис такси Didi смог привлечь на IPO около $4,4 млрд. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Китайский сервис такси Didi привлек $4,4 миллиарда на IPO — СМИ
Фото: ubr.ua

Что известно о размещении

Из-за высокого спроса со стороны инвесторов компания увеличила объем размещения — Didi продал 317 млн американских депозитарных акций по $14 за бумагу.

Это примерно на 10% больше, чем планировалось изначально. Размещение прошло по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона в $13?14.

Рыночная стоимость Didi при такой цене размещения составляет более $67 млрд. Это меньше, чем капитализация сервиса такси Uber при дебюте на бирже в 2019 году, которая на тот момент составила примерно $95 млрд.

Однако оценка Didi оказалась значительно больше агрегатора такси Lyft, стоимость которого при выходе на биржу оценивалась примерно в $20 млрд.

Ожидается, что торги акциями компании начнутся на Нью-Йоркской фондовой бирже 30 июня под символом DIDI. Привлеченные на IPO средства компания направит на развитие технологий и расширение бизнеса за пределами Китая.

Крупнейшее размещение после Alibaba

IPO Didi стало крупнейшим размещением акций китайской компании в США после онлайн-ретейлера Alibaba, который привлек $25 млрд в 2014 году. Размещение проводили Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase.

Что известно о сервисе

Сервис Didi была основан в Китае в 2012 году бывшим сотрудником Alibaba Уиллом Вей Ченгом, который сейчас является главным исполнительным директором компании.

Помимо онлайн-заказа такси, DiDi предоставляет услуги по аренде автомобилей и велосипедов, доставке еды, грузовые перевозки, финансовые услуги и т. д.

Среди крупнейших инвесторов компании — SoftBank, Uber и Tencent.

DiDi предлагает услуги по вызову пассажиров в 15 странах за пределами Китая, включая Австралию, Новую Зеландию, Японию, Бразилию, Мексику, Чили, Колумбию, Перу, Коста-Рику, Панаму, РоSSию, Доминиканскую Республику, Эквадор и Аргентину. В 2016 году Uber продал компании DiDi свое китайское подразделение Uber China, что позволило компании DiDi занять лидирующие позиции среди агрегаторов такси в стране.

По итогам 2020 года выручка сервиса такси снизилась почти на 10% — до $21,6 млрд. Чистый убыток компании составил $1,6 млрд. Первый квартал этого года впервые стал для компании прибыльным. В первом квартале 2021 года прибыль Didi составила $837 млн, а выручка достигла $6,4 млрд, что на 107% больше по сравнению с тем же кварталом 2020 года.

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