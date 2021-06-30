Валютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривну

Национальный банк разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичные средства в гривне через платежные устройства.

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Национальный банк разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту физлицам за безналичные средства в гривне через платежные устройства с использованием электронного платежного средства физлица, осуществляющего такую операцию. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Что разрешил НБУ

Уполномоченные учреждения смогут продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичные средства в гривне через платежные устройства с использованием электронного платежного средства физлица, осуществляющего такую операцию.

Также уполномоченным учреждениям будет разрешено осуществлять покупку и продажу наличной иностранной валюты физлицам за безналичные средства в гривне в кассах уполномоченных учреждений, их обособленных подразделений, пунктах обмена иностранной валюты.

Банки смогут осуществлять операции по покупке и продаже банковских металлов с физической поставкой за безналичные средства в гривне физлицам, а также банковских металлов в виде монет на аналогичных условиях — юрлицам.

Расширены возможности граждан по инвестированию за границу — физлицо-резидент сможет проводить соответствующие операции с участием резидента-торговца ценными бумагами.

Изменения предусматривают, что для осуществления инвестиции в иностранные финансовые инструменты торговец будет действовать как брокер (за счет такого физического лица). Так, средства в иностранной валюте будут переводиться с текущего счета гражданина в банке на текущий счет торговца, открытый в этом же банке, с последующим их переводом за границу или на текущие счета нерезидентов, открытые в Украине.

Уточнен перечень исключений из годового электронного лимита для ряда валютных операций юрлиц и физлиц-предпринимателей.

Снято ограничение срока на корректировку ошибочной информации в сообщении о договоре, которое было предоставлено банком в АИС НБУ «Кредитные договоры с нерезидентами».