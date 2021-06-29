В Нацбанке прогнозируют дальнейшее повышение учетной ставки

Пять из десяти членов комитета по монетарной политике Нацбанка считают, что в этом году придется повышать учетную ставку. Об этом шла речь во время заседания комитета 16 июня относительно уровня учетной ставки, сообщает пресс-служба НБУ .

«По мнению пятерых участников дискуссии, Национальному банку придется в дальнейшем повышать учетную ставку в этом году, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели 5% в 2022 году. Однако другая половина участников не исключает, что предыдущие повышения учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мероприятий могут оказаться достаточными для ослабления инфляционного давления», — говорится в сообщении.

Решение о сохранении учетной ставки на уровне 7,5% годовых было принято правлением Национального банка Украины на заседании по вопросам монетарной политики 17 июня 2021 года. Семеро членов КМП тогда высказались за сохранение учетной ставки на уровне 7,5%, а трое — за ее повышение до 8%.

Предыстория

17 июня правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых.

Как отметили эксперты, у НБУ были все основания повысить учетную ставку в этот раз. И некторые аналитики считали, что так и произойдет.

По мнению Сергея Николайчука, руководителя департамента макроэкономических исследований группы ICU, именно предварительное и преждевременное повышение ставки уже создаёт почву для притока портфельных инвестиций в страну и укрепление обменного курса.

«Вряд ли сейчас нужен дополнительный стимул по этому каналу монетарной трансмиссии со стороны центробанка», — отметил аналитик.