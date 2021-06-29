В Нацбанке прогнозируют дальнейшее повышение учетной ставки
Пять из десяти членов комитета по монетарной политике Нацбанка считают, что в этом году придется повышать учетную ставку. Об этом шла речь во время заседания комитета 16 июня относительно уровня учетной ставки, сообщает
Повышать или не повышать
«По мнению пятерых участников дискуссии, Национальному банку придется в дальнейшем повышать учетную ставку в этом году, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели 5% в 2022 году. Однако другая половина участников не исключает, что предыдущие повышения учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мероприятий могут оказаться достаточными для ослабления инфляционного давления», — говорится в сообщении.
Решение о сохранении учетной ставки на уровне 7,5% годовых было принято правлением Национального банка Украины на заседании по вопросам монетарной политики 17 июня 2021 года. Семеро членов КМП тогда высказались за сохранение учетной ставки на уровне 7,5%, а трое — за ее повышение до 8%.
Предыстория
17 июня правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых.
Как отметили эксперты, у НБУ были все основания повысить учетную ставку в этот раз. И некторые аналитики считали, что так и произойдет.
По мнению Сергея Николайчука, руководителя департамента макроэкономических исследований группы ICU, именно предварительное и преждевременное повышение ставки уже создаёт почву для притока портфельных инвестиций в страну и укрепление обменного курса.
«Вряд ли сейчас нужен дополнительный стимул по этому каналу монетарной трансмиссии со стороны центробанка», — отметил аналитик.