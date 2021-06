Твит Маска спровоцировал создание нового токена

Основатель Tesla Маск 25 июня вновь занялся троллингом рынка криптовалют в своем Twitter , чем даже спровоцировал появление нового токена Floki. Об этом пишет Investing.com.

Фото: galego.lavozdegalicia.es

«Моего щенка сиба-ину зовут Флоки», — опубликовал Маск пост в Twitter , после чего цена токена Shib Inu резко возросла.

My Shiba Inu will be named Floki