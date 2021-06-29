Твит Маска спровоцировал создание нового токена
Основатель Tesla Маск 25 июня вновь занялся троллингом рынка криптовалют в своем Twitter, чем даже спровоцировал появление нового токена Floki. Об этом пишет Investing.com.
Проделки Маска
«Моего щенка сиба-ину зовут Флоки», — опубликовал Маск пост в Twitter, после чего цена токена Shib Inu резко возросла.
My Shiba Inu will be named Floki— Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021
По данным Coinecko, за последние 24 часа курс SHIB/USD вырос на 15%.
Криптовалюта ранее понесла большие потери после принятия Китаем мер по ограничению майнинга и торговли криптовалютами: цена Shib упала примерно на 50% с пика до минимума с 15 по 22 июня, пишет Newsroom Post.
Согласно InvestorPlace.com, монета Shib Inu, вероятно, в ближайшем будущем восстановится. Фактически, рост может быть достаточным, чтобы превзойти Dogecoin, считает издание.
Между тем, как пишет thecoin. news, через 9 минут после публикации Маска в социальной сети на децентрализованной криптобирже Uniswap был создан токен Floki. Через час его цена выросла на 795%, до $0,0000000011.
Предыстория
В начале мая Маск впервые написал, что присматривает себе щенка породы Сиба-ину. Тогда стоимость токена с аналогичным названием в час выросла на 68%. Позже листинг Shiba Inu провели две криптобиржи Coinbase Pro и Binance.
Shiba Inu — это мемний токен, который рассматривается как альтернатива Dogecoin.
Контекст
- Ранее Илон Маск неоднократно упоминал в своих твитах Dogecoin. Последний раз это произошло 28 апреля. Предприниматель назвал себя Dogefather в преддверии передачи Saturday Night Live, которую он проведет 8 мая вместе с певицей Майли Сайрус.
- 16 апреля Маск опубликовал картину Жоана Миро «Лай собаки на Луну» и добавил, что это «Doge (биржевой тикер альткоина) лает на Луну». На фоне этого цена монеты достигала максимума на тот момент в $0,45. 5 мая криптовалюта достигла пика в $0,69.
- Dogecoin был создан в 2013 году в качестве шутки. Сейчас капитализация цифровой монеты составляет $80 млрд. Dogecoin занимает четвертое место в списке самых капитализированных криптовалют.