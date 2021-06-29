Твит Маска спровоцировал создание нового токена

Основатель Tesla Маск 25 июня вновь занялся троллингом рынка криптовалют в своем Twitter, чем даже спровоцировал появление нового токена Floki. Об этом пишет Investing.com.

Твит Маска спровоцировал создание нового токена
Фото: galego.lavozdegalicia.es

Проделки Маска

«Моего щенка сиба-ину зовут Флоки», — опубликовал Маск пост в Twitter, после чего цена токена Shib Inu резко возросла.

My Shiba Inu will be named Floki

— Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

По данным Coinecko, за последние 24 часа курс SHIB/USD вырос на 15%.

Криптовалюта ранее понесла большие потери после принятия Китаем мер по ограничению майнинга и торговли криптовалютами: цена Shib упала примерно на 50% с пика до минимума с 15 по 22 июня, пишет Newsroom Post.

Согласно InvestorPlace.com, монета Shib Inu, вероятно, в ближайшем будущем восстановится. Фактически, рост может быть достаточным, чтобы превзойти Dogecoin, считает издание.

Между тем, как пишет thecoin. news, через 9 минут после публикации Маска в социальной сети на децентрализованной криптобирже Uniswap был создан токен Floki. Через час его цена выросла на 795%, до $0,0000000011.

Предыстория

В начале мая Маск впервые написал, что присматривает себе щенка породы Сиба-ину. Тогда стоимость токена с аналогичным названием в час выросла на 68%. Позже листинг Shiba Inu провели две криптобиржи Coinbase Pro и Binance.

Shiba Inu — это мемний токен, который рассматривается как альтернатива Dogecoin.

Контекст

  • Ранее Илон Маск неоднократно упоминал в своих твитах Dogecoin. Последний раз это произошло 28 апреля. Предприниматель назвал себя Dogefather в преддверии передачи Saturday Night Live, которую он проведет 8 мая вместе с певицей Майли Сайрус.
  • 16 апреля Маск опубликовал картину Жоана Миро «Лай собаки на Луну» и добавил, что это «Doge (биржевой тикер альткоина) лает на Луну». На фоне этого цена монеты достигала максимума на тот момент в $0,45. 5 мая криптовалюта достигла пика в $0,69.
  • Dogecoin был создан в 2013 году в качестве шутки. Сейчас капитализация цифровой монеты составляет $80 млрд. Dogecoin занимает четвертое место в списке самых капитализированных криптовалют.

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