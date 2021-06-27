Минагрополитики, Минюст и налоговики дадут разъяснения об открытии рынка земли

Глава правительства призвал максимально содействовать в решении вопросов, которые могут возникнуть у украинцев.

Поскольку с 1 июля в Украине заработает рынок земли, премьер-министр Украины поручил Министерству аграрной политики, Министерству юстиции и Государственной налоговой службе выдать соответствующие разъяснения.

Об этом Денис Шмыгаль написал в соцсети Facebook.

Разъяснения предоставят, в частности, о работе нотариусов. Глава правительства призвал максимально содействовать в решении вопросов, которые могут возникнуть у украинцев.

Кроме того, Кабмин внес изменения в порядок ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество, которые позволят обеспечить корректную процедуру продажи и правильное оформление всех сведений в реестре.

Напомним, законопроект об открытии рынка земли, который является основой земельной реформы, был принят ночью 31 марта 2020 года 259 голосами. Согласно ему, запрещена продажа государственных и коммунальных земель. Вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, должен решаться на референдуме. РоSSийским компаниям и оффшорам покупать землю в Украине будет запрещено при любом результате референдума.