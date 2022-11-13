Нідерланди нададуть Україні кредит на суму до 200 мільйонів євро

11 листопада 2022 року Кабмін ухвалив постанову «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від держави Нідерланди в особі міністра фінансів». Про це йдеться у повідомленні міністерства.

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Умови кредиту

Міністерство фінансів Нідерландів надає кредит до 200 млн євро на пільгових для України умовах через рахунок МВФ .

Основні умови отримання кредиту:

на суму кредиту нараховуються проценти за річною процентною ставкою, що дорівнює базовій процентній ставці МВФ (IMF basic rate of charge, на сьогодні така ставка близько 3,641% річних);

остаточне погашення кредиту здійснюється через 10 років від дати вибірки кредиту (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком у 4,5 років від дати вибірки кредиту).