Нідерланди нададуть Україні в 2023 році 2,5 млрд євро. Зеленський вже подякував прем'єру Рютте

Президент України та прем'єр-міністр Нідерландів провели телефонну розмову, інформує ZN.ua.

Нідерланди нададуть Україні в 2023 році 2,5 млрд євро. Зеленський вже подякував прем'єру Рютте
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Нідерланди наступного року виділять Україні 2,5 млрд євро на військову, гуманітарну та дипломатичну допомогу, повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським. Український президент своєю чергою повідомив що подякував Рютте за підтримку нашої держави.

«Поки Росія продовжує війну проти України, Нідерланди надаватимуть допомогу Україні. Військову, гуманітарну та дипломатичну. Ми виділяємо на це € 2,5 млрд у 2023 році. Україна може покластися на Нідерланди. Ми щойно підтвердили це в нашій розмові з Володимиром Зеленським», - написав Рютте у Twitter.

Президент Володимир Зеленський також повідомив, що провів розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він зазначив, що України та Нідерланди й далі працюють разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури

«Провів важливу розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Подякував за рішення виділити 2,5 мільярда євро на допомогу Україні в боротьбі з агресором. Цінуємо підтримку Нідерландів! І далі працюємо разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури», - повідомив Зеленський.





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