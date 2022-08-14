Житло для переселенців: де, скільки, за якою ціною побудують та кому віддадуть після війни

Після відновлення житлового фонду і повернення українців до їхніх домівок, квартири для переселенців будуть передані військовим, медикам та працівникам поліції. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Він розповів про завершення плану будівництва житла для переселенців.

"Його розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлена відповідна документація", - сказав Тимошенко.

Згідно з планом, передбачається зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні.

Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько $700-800 за квадратний метр.

"Після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції", - зазначив представник ОП.

Як раніше повідомлялося, в Україні відкрилося вже п’яте модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб - в Ірпіні, Бородянці, Бучі та Макарові Київської області, а також у Львові.

Утримання містечка та формування списків людей для заселення бере на себе місцева влада, інформує ZN.ua .

Проте модульні містечка розглядають лише у якості тимчасового житла.