Житло для переселенців: де, скільки, за якою ціною побудують та кому віддадуть після війни
Завершено розробку плану будівництва.
Після відновлення житлового фонду і повернення українців до їхніх домівок, квартири для переселенців будуть передані військовим, медикам та працівникам поліції. Про це
Він розповів про завершення плану будівництва житла для переселенців.
"Його розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлена відповідна документація", - сказав Тимошенко.
Згідно з планом, передбачається зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні.
Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько $700-800 за квадратний метр.
"Після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції", - зазначив представник ОП.
Як раніше повідомлялося, в Україні відкрилося вже п’яте модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб - в Ірпіні, Бородянці, Бучі та Макарові Київської області, а також у Львові.
Утримання містечка та формування списків людей для заселення бере на себе місцева влада, інформує
Проте модульні містечка розглядають лише у якості тимчасового житла.