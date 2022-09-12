Пенсії в Україні: у жовтні деяким пенсіонерам додадуть по 300 гривень

У жовтні українським пенсіонерам віком від 70 років підвищать пенсії на 300 гривень. Однак це підвищення стосуватиметься не всіх українців, яким виповнилося 70 років. Для того, щоб отримати надбавку, пенсія має бути меншою за 10 340 грн. Ті, у кого пенсія вища за зазначену суму, на підвищення можуть не розраховувати.

Загалом міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що 70-річні не повинні отримувати менше ніж 3000 гривень. Якщо навіть з доплатою ця сума менше її «дотягуватимуть» і округлятимуть.

Вікову доплату отримають майже 1,7 млн. українців.

Крім того, у жовтні буде підвищення пенсії через зростання мінімальної зарплати із 6500 грн до 6700 грн. При цьому зросте мінімальний та максимальний показники пенсії. Відповідно, мінімальну пенсію за віком підвищать непрацюючим і тим, хто: досяг 65 років і більше; має необхідний страховий стаж (від 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно).