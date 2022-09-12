Пенсії в Україні: у жовтні деяким пенсіонерам додадуть по 300 гривень

Йдеться про вікову надбавку.

У жовтні українським пенсіонерам віком від 70 років підвищать пенсії на 300 гривень. Однак це підвищення стосуватиметься не всіх українців, яким виповнилося 70 років. Для того, щоб отримати надбавку, пенсія має бути меншою за 10 340 грн. Ті, у кого пенсія вища за зазначену суму, на підвищення можуть не розраховувати.

Загалом міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що 70-річні не повинні отримувати менше ніж 3000 гривень. Якщо навіть з доплатою ця сума менше її «дотягуватимуть» і округлятимуть.

Вікову доплату отримають майже 1,7 млн. українців.

Крім того, у жовтні буде підвищення пенсії через зростання мінімальної зарплати із 6500 грн до 6700 грн. При цьому зросте мінімальний та максимальний показники пенсії. Відповідно, мінімальну пенсію за віком підвищать непрацюючим і тим, хто: досяг 65 років і більше; має необхідний страховий стаж (від 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно).


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
В НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банкахВ НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банках
Продаж валюти: Нацбанк змінив правилаПродаж валюти: Нацбанк змінив правила
Правління Нафтогазу виплатило собі понад пів мільярда гривень винагородиПравління Нафтогазу виплатило собі понад пів мільярда гривень винагороди
McDonald's відновлює роботу в Україні: у ресторани Києва та Львова почали завозити їжуMcDonald's відновлює роботу в Україні: у ресторани Києва та Львова почали завозити їжу
Долар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідніДолар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідні
Блок рекламы


Похожие новости
Комуналка в Україні подорожчала: які послуги зросли в ціні найбільшеКомуналка в Україні подорожчала: які послуги зросли в ціні найбільше
Глава Мінфіну США заявила про необхідність надати Україні оперативну економічну допомогуГлава Мінфіну США заявила про необхідність надати Україні оперативну економічну допомогу
В Україні зросли ціни на дрова: де вигідніше закупитись на зиму, і яку деревину обратиВ Україні зросли ціни на дрова: де вигідніше закупитись на зиму, і яку деревину обрати
В Україні монету в 1 грн продають за 15 тисяч грн: у чому її особливість, фотоВ Україні монету в 1 грн продають за 15 тисяч грн: у чому її особливість, фото
Зеленський і Байрактар обговорили будівництво заводу «Байкар» в УкраїніЗеленський і Байрактар обговорили будівництво заводу «Байкар» в Україні
Активи Дерипаски, Ротенберга та Фрідмана в Україні залишаються у безпеці – ШабунінАктиви Дерипаски, Ротенберга та Фрідмана в Україні залишаються у безпеці – Шабунін
Яйця та овочі в лідерах: що подорожчало в Україні найбільше за останній місяцьЯйця та овочі в лідерах: що подорожчало в Україні найбільше за останній місяць
Російський олігарх Михайло Фрідман пропонує Україні $1 млрд в обмін на зняття санкцій - WSJРосійський олігарх Михайло Фрідман пропонує Україні $1 млрд в обмін на зняття санкцій - WSJ
Зарплати в Україні: скільки платять працівникам сільськогосподарської сфериЗарплати в Україні: скільки платять працівникам сільськогосподарської сфери
Ціни на продукти: чи подешевшає картопля в УкраїніЦіни на продукти: чи подешевшає картопля в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости